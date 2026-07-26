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26 июля 2026, 23:11 |
369
0

Первый пошел! Украинец отличился голом в чемпионате Словакии

Николай Кухаревич забил за «Слован»

26 июля 2026, 23:11 |
369
0
Первый пошел! Украинец отличился голом в чемпионате Словакии
ФК Слован. Николай Кухаревич
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25-летний украинский нападающий «Слована» Николай Кухаревич помог своей команде разгромить «Дуклу» из Банской Бистрицы (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Словакии.

Украинец отличился забитым мячом на 52-й минуте встречи. Через десять минут Кухаревича заменил Адам Григер.

В прошлом сезоне Николай принял участие в 24 матчах «Слована», в которых забил десять голов.

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Николай Кухаревич Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу легионеры украинцы за границей
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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