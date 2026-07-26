Первый пошел! Украинец отличился голом в чемпионате Словакии

25-летний украинский нападающий «Слована» Николай Кухаревич помог своей команде разгромить «Дуклу» из Банской Бистрицы (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Словакии.

Украинец отличился забитым мячом на 52-й минуте встречи. Через десять минут Кухаревича заменил Адам Григер.

В прошлом сезоне Николай принял участие в 24 матчах «Слована», в которых забил десять голов.