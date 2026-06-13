ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре возглавил клуб, где играют украинцы

Братиславский «Слован» официально объявил о назначении ивуарийского специалиста Яя Туре на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт с тренером подписан на 3 года.

Это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы для бывшего игрока донецкого «Металлурга», английского «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны».

Напомним, в составе «Слована» выступают два украинских футболиста: полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.

Ранее сообщалось, что «Слован» может возглавить Сергей Ребров.