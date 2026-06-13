ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре возглавил клуб, где играют украинцы
Слован получил нового главного тренера
Братиславский «Слован» официально объявил о назначении ивуарийского специалиста Яя Туре на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что контракт с тренером подписан на 3 года.
Это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы для бывшего игрока донецкого «Металлурга», английского «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны».
Напомним, в составе «Слована» выступают два украинских футболиста: полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.
Ранее сообщалось, что «Слован» может возглавить Сергей Ребров.
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