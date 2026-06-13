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13 июня 2026, 17:41 |
2072
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ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре возглавил клуб, где играют украинцы

Слован получил нового главного тренера

13 июня 2026, 17:41 |
2072
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре возглавил клуб, где играют украинцы
ФК Слован
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Братиславский «Слован» официально объявил о назначении ивуарийского специалиста Яя Туре на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт с тренером подписан на 3 года.

Это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы для бывшего игрока донецкого «Металлурга», английского «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны».

Напомним, в составе «Слована» выступают два украинских футболиста: полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Николай Кухаревич.

Ранее сообщалось, что «Слован» может возглавить Сергей Ребров.

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Слован Братислава Яя Туре чемпионат Словакии по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Слован Братислава
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Футболістом був топовим, тепер побачимо, який з нього буде тренер.
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