Галатасарай сделал Милану предложение по Рафаэлу Леау
Португалец должен покинуть клуб летом
Турецкий «Галатасарай» сделал «Милану» официальное предложение по поводу вингера сборной Португалии Рафаэла Леау.
Сообщается, что чемпион Турции предложил «россонери» аренду игрока с правом выкупа, однако итальянский гранд готов рассмотреть только полноценный трансфер футболиста. Сам Леау в ближайшее время присоединится к сборам «Милана», однако он настроен до конца лета сменить команду.
В прошлом сезоне Леау принял участие в 31 матче команды, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ. Трансферная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро.
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