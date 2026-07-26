Галатасарай сделал Милану предложение по Рафаэлу Леау

Турецкий «Галатасарай» сделал «Милану» официальное предложение по поводу вингера сборной Португалии Рафаэла Леау.

Сообщается, что чемпион Турции предложил «россонери» аренду игрока с правом выкупа, однако итальянский гранд готов рассмотреть только полноценный трансфер футболиста. Сам Леау в ближайшее время присоединится к сборам «Милана», однако он настроен до конца лета сменить команду.

В прошлом сезоне Леау принял участие в 31 матче команды, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ. Трансферная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро.