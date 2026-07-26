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  4. Галатасарай сделал Милану предложение по Рафаэлу Леау
Турция
26 июля 2026, 22:07 |
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Галатасарай сделал Милану предложение по Рафаэлу Леау

Португалец должен покинуть клуб летом

26 июля 2026, 22:07 |
135
0
Галатасарай сделал Милану предложение по Рафаэлу Леау
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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Турецкий «Галатасарай» сделал «Милану» официальное предложение по поводу вингера сборной Португалии Рафаэла Леау.

Сообщается, что чемпион Турции предложил «россонери» аренду игрока с правом выкупа, однако итальянский гранд готов рассмотреть только полноценный трансфер футболиста. Сам Леау в ближайшее время присоединится к сборам «Милана», однако он настроен до конца лета сменить команду.

В прошлом сезоне Леау принял участие в 31 матче команды, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов АПЛ. Трансферная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро.

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Рафаэл Леау Милан чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы
Андрей Плыгун Источник: Джанлука Ди Марцио
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