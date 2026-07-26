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  4. «Я не могу выйти из дома». Щенсны рассказал о жизни Роналду
Италия
26 июля 2026, 20:18 |
675
0

«Я не могу выйти из дома». Щенсны рассказал о жизни Роналду

Войцех Щенсны поведал историю из жизни знаменитого португальца

26 июля 2026, 20:18 |
675
0
«Я не могу выйти из дома». Щенсны рассказал о жизни Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны вспомнил забавный разговор с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану как-то раз проводил масштабную реконструкцию своего дома в Турине. Я спросил его: «Зачем? Ты же здесь максимум 3-4 года пробудешь. Какой в этом смысл?» – спросил поляк.

Роналду ему ответил: «Да, но ты можешь ходить в кино. А я не могу выйти из дома».

Ставшие легендарными футболисты пересеклись в «Ювентусе» в 2018-2021 годах.

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Войцех Щенсны Криштиану Роналду Ювентус Барселона Аль-Наср Эр-Рияд Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: YouTube
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