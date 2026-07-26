«Я не могу выйти из дома». Щенсны рассказал о жизни Роналду

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны вспомнил забавный разговор с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану как-то раз проводил масштабную реконструкцию своего дома в Турине. Я спросил его: «Зачем? Ты же здесь максимум 3-4 года пробудешь. Какой в этом смысл?» – спросил поляк.

Роналду ему ответил: «Да, но ты можешь ходить в кино. А я не могу выйти из дома».

Ставшие легендарными футболисты пересеклись в «Ювентусе» в 2018-2021 годах.