Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
Англия
11 мая 2026, 20:19 |
96
0

ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»

Войцех Щенсны смотрел футбол перед началом матча с «Реалом»

11 мая 2026, 20:19 |
96
0
ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны после победы над «Реалом» (2:0) признался, что не готовился к игре, а смотрел по телефону матч своей бывшей команды, «Арсенала».

– Перед началом матча все готовились к «Реалу», пока я в телефоне пытался рассмотреть, был ли там фол на Райе.

– Так был там фол или нет?

– Да, был. Он не смог выпрыгнуть так высоко, как мог бы, потому что его держали за руку.

– Кто выиграет Лигу чемпионов?

– Не спрашивайте меня, потому что в этот момент для меня это сложный вопрос. Я счастлив своей победой. А ваш вопрос здорово выбивает из колеи, - заявил вратарь в прямом эфире.

36-летний поляк внес свой вклад в успех «Барселоны», при этом в 10 матчах сезона он пропустил 17 голов и ни разу не отстоял на ноль.

По теме:
Еще один «Диктатор»? В Бундеслиге голеадор подражал Мбаппе
Лидер сборной Мексики стал амбассадором букмекерского бренда
ФОТО. Жена игрока Арсенала загадочно убрала все упоминания о нем
Войцех Щенсны Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Арсенал
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2026, 21:34 99
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов

Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК

Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Футбол | 10 мая 2026, 23:57 22
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал

Каталонцы досрочно завоевали титул

Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 11.05.2026, 12:30
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Александр Усик снова допустил ошибку
Бокс | 11.05.2026, 08:52
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Футбол | 11.05.2026, 17:15
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Левандовски об уходе из Барселоны: «Готов играть в более слабом чемпионате»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 2
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем