ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны после победы над «Реалом» (2:0) признался, что не готовился к игре, а смотрел по телефону матч своей бывшей команды, «Арсенала».

– Перед началом матча все готовились к «Реалу», пока я в телефоне пытался рассмотреть, был ли там фол на Райе.

– Так был там фол или нет?

– Да, был. Он не смог выпрыгнуть так высоко, как мог бы, потому что его держали за руку.

– Кто выиграет Лигу чемпионов?

– Не спрашивайте меня, потому что в этот момент для меня это сложный вопрос. Я счастлив своей победой. А ваш вопрос здорово выбивает из колеи, - заявил вратарь в прямом эфире.

36-летний поляк внес свой вклад в успех «Барселоны», при этом в 10 матчах сезона он пропустил 17 голов и ни разу не отстоял на ноль.