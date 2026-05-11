ЩЕНСНЫ: «Пока все готовились к Реалу, я в телефоне пытался рассмотреть это»
Войцех Щенсны смотрел футбол перед началом матча с «Реалом»
Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны после победы над «Реалом» (2:0) признался, что не готовился к игре, а смотрел по телефону матч своей бывшей команды, «Арсенала».
– Перед началом матча все готовились к «Реалу», пока я в телефоне пытался рассмотреть, был ли там фол на Райе.
– Так был там фол или нет?
– Да, был. Он не смог выпрыгнуть так высоко, как мог бы, потому что его держали за руку.
– Кто выиграет Лигу чемпионов?
– Не спрашивайте меня, потому что в этот момент для меня это сложный вопрос. Я счастлив своей победой. А ваш вопрос здорово выбивает из колеи, - заявил вратарь в прямом эфире.
36-летний поляк внес свой вклад в успех «Барселоны», при этом в 10 матчах сезона он пропустил 17 голов и ни разу не отстоял на ноль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпиакос не станет чемпионом Греции, титул взял АЕК
Каталонцы досрочно завоевали титул