ВИДЕО. Щенсны не сдержался даже на скамейке – момент засняла камера
Вратарь «Барселоны» – злостный нарушитель режима
Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны не отрицает наличие вредных привычек – курит сигареты и любит жевательный табак.
Польского вратаря не раз ловили камеры на скамейке запасных во время употребления снюса. В последнем матче каталонцев (против «Атлетико», 2:1) Щенсны проверил, не показывают ли его на табло стадиона, и попросил партнера не двигаться, чтобы спрятаться за ним на несколько секунд. Но все же поступок голкипера был зафиксирован.
В текущем сезоне Щенсны пропустил 17 голов в 10 матчах и отстоял один поединок на ноль.
