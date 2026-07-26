Виктор ХЛУС: «Павелко – заслуженный мастер спорта по распилу бюджета»

Среди новостей недели одной из самых громких стало задержание в Словакии бывшего главы ФФУ/УАФ Андрея Павелко, который находился в международном розыске и скрывался от украинского правосудия за границей. После экстрадиции беглеца правоохранительные органы Украины приступят к судебным действиям, которые грозят ему наказанием в виде 12 лет лишения свободы.

Своими мыслями по поводу задержания Павелко в интервью Sport.ua поделился вице-президент Ассоциации футбола города Киева, в прошлом игрок киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

– В этой ситуации сказать можно только одно: сколько бы ниточка не вилась, все равно конец ей найдется, – сказал Хлус. – Я, как и все мы, хорошо понимаем, что Андрей Павелко – заслуженный мастер спорта по распилу бюджета. Но когда его руки дотянулись до общественных денег украинского футбола, это не могло оставаться незамеченным. По словам одного из представителей штаба Павелко, каждый день из бюджета УАФ выбирались деньги на какие-то сомнительные нужды – то на так называемые юридические услуги, то на автобусы, то на еще что-то. И что любопытно: Павелко личную подпись на этих документах не ставил – это делали его заместители. Один из них ему однажды сказал: «Я подписывать не буду – меня же посадят». А Павелко взял – и его убрал. Вот и все. То есть он вел себя как царь. С его стороны было явное неуважение к людям, столько лет отдавшим служению футболу. Я не являюсь представителем правоохранительных органов, поэтому пусть этим вопросом они занимаются до конца. Могу только поприветствовать людей, вершащих правосудие. Ведь царствовать и обогащаться в футболе недопустимо. УАФ – это общественная организация, как и средства.

Некоторое время мне пришлось работать с Павелко. И этот период для меня на всю жизнь остался сплошным ужасом. Когда я работал в КДК УАФ, в этот орган меня избрали еще при его предшественнике – Анатолии Конькове. Помнится, каждый четверг КДК заседал практически с утра до вечера. Каждый его член тратил по половины дня, чтобы разобрать по 20-30 вопросов, которые накопились за неделю. И могу сказать, что Коньков, как футбольный человек, в дела КДК нос не совал, никогда не делал каких-либо замечаний. Он нам доверял – и все было хорошо. Затем, когда после Анатолия Конькова УАФ возглавил Андрей Павелко, начались твориться разные непонятные вещи.

– Например?

– Еще раньше, при каденции Конькова, была история, когда наш Комитет пожизненно дисквалифицировал спортивного директора харьковского «Металлиста» Евгения Красникова. Но когда прошло некоторое время после появления Павелко во главе УАФ, вдруг ни с того ни с сего первым пунктом в повестке дня для очередного нашего заседания стояло… возвращение Красникова к футбольной деятельности. Я был в шоке. Говорю секретарю УАФ: «Мы не прочь возвращать его в футбол, но ведь нужно делать все цивилизованно. Пусть Красников явится на заседание КДК, покается и расскажет о своем видении дальнейшей работы – и тогда мы будем коллегиально принимать решение». Секретарь пошел на 5-й этаж Дома футбола донести это Президенту УАФ, после чего вернулся и говорит: «Нет, Павелко приказал срочно принять положительное решение относительно Красникова». Однако я не стал этого делать, ведь нужно было действовать в соответствии не только с законом, существующими правилами морали, но и здравым смыслом. После этого узнаю от секретаря, что Павелко распорядился, чтобы Хлус написал заявление об уходе из КДК. Так у меня завершилось сотрудничество с ним. Ведь принципиальные люди ему не нужны.

– Что было дальше?

– А дальше Павелко вообще словно сошел с ума. По его инициативе было принято решение, чтобы Ассоциацию футбола Киева вывести из состава УАФ. Она была «протянута» через Исполком, что стало тогда полным шоком для футбольной общественности не только столицы. И это при том, что Ассоциация футбола Киева считается одной из самых лучших в Украине. К счастью, уже потом, когда Президентом УАФ стал Андрей Шевченко, все стало на места – он вернул нашу организацию в структуру главного руководящего органа нашего футбола.