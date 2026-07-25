Стали известны подробности ареста Павелко в Словакии

Как стало известно Sport.ua, после отъезда из Украины бывший президент УАФ Андрей Павелко, подозреваемый в выводе значительной суммы средств ассоциации через подконтрольные структуры, проживал в Вене – столице Австрии, которая снисходительно относится к гражданам, имеющим проблемы с законом.

Но когда Павелко несколько дней назад решил посетить Братиславу, он неожиданно оказался в поле зрения словацкой полиции, которая оперативно выяснила, что его уже долгое время разыскивают украинские правоохранительные органы. Павелко был задержан. Таким образом, арестовать его помог случай.

По имеющейся информации, Украина уже начала процедуру экстрадиции экс-президента УАФ, а также обратилась с ходатайством о применении временного ареста.

Напомним, что в 2023 году Андрей Павелко был отправлен под стражу из-за дела о финансовых махинациях. В 2024 году Павелко был уволен, а после этого покинул территорию Украины. Бывший президент УАФ возглавлял украинскую ассоциацию с 2015 по 2024 год.