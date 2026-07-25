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25 июля 2026, 12:39 | Обновлено 25 июля 2026, 13:27
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Стали известны подробности ареста Павелко в Словакии

Готовится экстрадиция бывшего президента УАФ

25 июля 2026, 12:39 | Обновлено 25 июля 2026, 13:27
1239
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Стали известны подробности ареста Павелко в Словакии
УАФ. Андрей Павелко
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Как стало известно Sport.ua, после отъезда из Украины бывший президент УАФ Андрей Павелко, подозреваемый в выводе значительной суммы средств ассоциации через подконтрольные структуры, проживал в Вене – столице Австрии, которая снисходительно относится к гражданам, имеющим проблемы с законом.

Но когда Павелко несколько дней назад решил посетить Братиславу, он неожиданно оказался в поле зрения словацкой полиции, которая оперативно выяснила, что его уже долгое время разыскивают украинские правоохранительные органы. Павелко был задержан. Таким образом, арестовать его помог случай.

По имеющейся информации, Украина уже начала процедуру экстрадиции экс-президента УАФ, а также обратилась с ходатайством о применении временного ареста.

Напомним, что в 2023 году Андрей Павелко был отправлен под стражу из-за дела о финансовых махинациях. В 2024 году Павелко был уволен, а после этого покинул территорию Украины. Бывший президент УАФ возглавлял украинскую ассоциацию с 2015 по 2024 год.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Кости не переломами? Внутренние органы не отбили при задержании? Ну значит все нормально. Везите до дому, до хаты - пусть сливает  своего основного спонсора (ахметку).
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