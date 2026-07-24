В Словакии поймали Павелко. Готовится экстрадиция

В Словакии задержан бывший высокопоставленный чиновник Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, Павелко организовал схему вывода почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали только на бумаге. Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные центры понесли многомиллионный ущерб.

«Офис Генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста. Это задержание результатом профессионального взаимодействия украинских правоохранителей с компетентными органами Словацкой Республики и эффективного использования механизмов международного правового сотрудничества. Мы и дальше будем возвращать в Украину тех, кто годами считал, что за границей можно спрятаться от закона. Время, расстояние, другая страна или новая жизнь не отменяют ответственности», – резюмировал Кравченко.

В декабре 2025 года экс-президент УАФ Андрей Павелко появился в перечне скрывающихся от органов власти лиц. В 2023 году Павелко отправили под стражу. А в 2024 году фигурант громкого уголовного производства добился отмены ареста. После этого, по информации СМИ, сбежал за границу воспользовавшись фейковой инвалидностью.