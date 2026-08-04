Журналист рассказал, когда состоится экстрадиция Павелко в Украину

Журналист Владимир Зверов поделился подробностями о задержании бывшего президента Украинской футбольной ассоциации Андрея Павелко:

«На данном этапе Павелко находится в СИЗО в Братиславе и ожидает процедуры экстрадиции. Опять же, это целая юридическая и процессуальная история, она очень сложна. Еще ранее Офис генерального прокурора в рамках уголовного дела объявил Павелко в розыск. Существует определенная система градаций международного розыска в зависимости от тяжести совершенного преступления. И вот у Павелко в этой системе международного розыска так называемая «красная карточка», насколько я понял из имеющейся информации. Когда его задержали в Братиславе, обнаружили вот эту международную отметку. И она означает процедуру экстрадиции в ту страну, где ему предъявлено подозрение.

Судя по той информации, которую я получил, процедура экстрадиции по такой «карточке» занимает не месяцы, как это иногда бывает, а, скажем так, недели. Где-то в пределах 4–5 недель эта история может завершиться. Процедура проходит таким образом, что гражданина Украины местные правоохранительные органы передают украинским властям на государственной границе. То есть на границе Словакии и Украины. Поэтому вполне вероятно, что в августе может произойти ещё и такое возвращение».