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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 23:39 |
154
0

Журналист рассказал, когда состоится экстрадиция Павелко в Украину

Владимир Зверов поделился подробностями о задержании бывшего президента УАФ

04 августа 2026, 23:39 |
154
0
Журналист рассказал, когда состоится экстрадиция Павелко в Украину
Андрей Павелко
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Журналист Владимир Зверов поделился подробностями о задержании бывшего президента Украинской футбольной ассоциации Андрея Павелко:

«На данном этапе Павелко находится в СИЗО в Братиславе и ожидает процедуры экстрадиции. Опять же, это целая юридическая и процессуальная история, она очень сложна. Еще ранее Офис генерального прокурора в рамках уголовного дела объявил Павелко в розыск. Существует определенная система градаций международного розыска в зависимости от тяжести совершенного преступления. И вот у Павелко в этой системе международного розыска так называемая «красная карточка», насколько я понял из имеющейся информации. Когда его задержали в Братиславе, обнаружили вот эту международную отметку. И она означает процедуру экстрадиции в ту страну, где ему предъявлено подозрение.

Судя по той информации, которую я получил, процедура экстрадиции по такой «карточке» занимает не месяцы, как это иногда бывает, а, скажем так, недели. Где-то в пределах 4–5 недель эта история может завершиться. Процедура проходит таким образом, что гражданина Украины местные правоохранительные органы передают украинским властям на государственной границе. То есть на границе Словакии и Украины. Поэтому вполне вероятно, что в августе может произойти ещё и такое возвращение».

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Андрей Павелко Владимир Зверов тюрьма суд Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: Профутбол Digital
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