Легенда сборной Франции: «Шансы Кейна на «Золотой мяч» испарились»

Легенда сборной Франции Эммануэль Пети безжалостно разрушил надежды Гарри Кейна на «Золотой мяч», заявив, что нападающий «исчез», когда дела у клуба и сборной пошли плохо. Бывший полузащитник утверждает, что, несмотря на высокую результативность Кейна в Германии, его неспособность проявить себя в решающих матчах плей-офф Лиги чемпионов и чемпионата мира 2026 года оставляет его позади европейской элиты.

«Шансы Гарри Кейна на «Золотой мяч» испарились. Если судить только по немецкой лиге, то, ладно, никаких проблем», – сказал Пети. «Но в Лиге чемпионов и в национальной сборной, когда стало действительно трудно побеждать, я думаю, он растворился на поле.

Я не могу указывать на него пальцем, потому что он делал все, что мог, и забивал много голов, но он не оказывал влияния в важных матчах, как и в Лиге чемпионов. Поэтому я думаю, что есть несколько имен, опережающих его».

«Бавария» с Кейном остановилась в полуфинале Лиги чемпионов, а сборная Англии – за шаг до решающего матча за трофей.