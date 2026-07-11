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  4. «Сюрреалистический опыт» – Кейн оценил игру в гольф с Трампом
Чемпионат мира
11 июля 2026, 21:18 |
714
0

«Сюрреалистический опыт» – Кейн оценил игру в гольф с Трампом

Гарри Кейн рассказал подробности встречи с Дональдом Трампом

11 июля 2026, 21:18 |
714
0
«Сюрреалистический опыт» – Кейн оценил игру в гольф с Трампом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн вспомнил об игре в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

«Честно говоря, я играл неплохо», – сказал Кейн, отвечая на вопрос о заявлении Трампа. «Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт – просто встретиться с ним и поиграть в гольф.

Честно говоря, он играет в гольф довольно хорошо. Я надеюсь, что смогу играть в гольф так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте, это точно. Так что это был уникальный опыт. Я просто благодарен, что он пригласил меня поиграть», – заявил Кейн.

В предстоящем матче с Норвегией звезде английской сборной нужно продемонстрировать свои футбольные таланты, чтобы помочь команде пробиться в полуфинал чемпионата мира. Начало матча в полночь.

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Руслан Полищук Источник: The Athletic
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