«Сюрреалистический опыт» – Кейн оценил игру в гольф с Трампом

Форвард сборной Англии Гарри Кейн вспомнил об игре в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

«Честно говоря, я играл неплохо», – сказал Кейн, отвечая на вопрос о заявлении Трампа. «Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт – просто встретиться с ним и поиграть в гольф.

Честно говоря, он играет в гольф довольно хорошо. Я надеюсь, что смогу играть в гольф так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте, это точно. Так что это был уникальный опыт. Я просто благодарен, что он пригласил меня поиграть», – заявил Кейн.

В предстоящем матче с Норвегией звезде английской сборной нужно продемонстрировать свои футбольные таланты, чтобы помочь команде пробиться в полуфинал чемпионата мира. Начало матча в полночь.