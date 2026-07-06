Дональд ТРАМП: «Гарри Кейн – отличный футболист. Я играл с ним в гольф»

Президент США Дональд Трамп дал оценку игре форварда сборной Англии Гарри Кейна.

«Я думаю, что Гарри Кейн – отличный футболист. Видите ли, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Он хороший гольфист. Он действительно великолепен», – заявил Трамп на пресс-конференции.

В матче с Мексикой Гарри Кейн забил гол и отдал результативный пас, а его команда победила (3:2) и прошла в 1/4 финала.

Ранее глава американского Белого дома попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и международная футбольная федерация пошла навстречу, наплевав на все свои правила.