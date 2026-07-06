Дональд ТРАМП: «Гарри Кейн – отличный футболист. Я играл с ним в гольф»
Дональд Трамп выделил Гарри Кейна
Президент США Дональд Трамп дал оценку игре форварда сборной Англии Гарри Кейна.
«Я думаю, что Гарри Кейн – отличный футболист. Видите ли, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Он хороший гольфист. Он действительно великолепен», – заявил Трамп на пресс-конференции.
В матче с Мексикой Гарри Кейн забил гол и отдал результативный пас, а его команда победила (3:2) и прошла в 1/4 финала.
Ранее глава американского Белого дома попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и международная футбольная федерация пошла навстречу, наплевав на все свои правила.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико считает, что в прайм-тайме победу одержал бы его бывший соперник Усик
Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном