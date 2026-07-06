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  4. Дональд ТРАМП: «Гарри Кейн – отличный футболист. Я играл с ним в гольф»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:43 | Обновлено 06 июля 2026, 21:44
577
2

Дональд ТРАМП: «Гарри Кейн – отличный футболист. Я играл с ним в гольф»

Дональд Трамп выделил Гарри Кейна

06 июля 2026, 21:43 | Обновлено 06 июля 2026, 21:44
577
2 Comments
Дональд ТРАМП: «Гарри Кейн – отличный футболист. Я играл с ним в гольф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп дал оценку игре форварда сборной Англии Гарри Кейна.

«Я думаю, что Гарри Кейн – отличный футболист. Видите ли, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Он хороший гольфист. Он действительно великолепен», – заявил Трамп на пресс-конференции.

В матче с Мексикой Гарри Кейн забил гол и отдал результативный пас, а его команда победила (3:2) и прошла в 1/4 финала.

Ранее глава американского Белого дома попросил ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, и международная футбольная федерация пошла навстречу, наплевав на все свои правила.

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Дональд Трамп Гарри Кейн сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Sun
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Логіка зашкалює, але що взяти з дементного діда?  ...хай краще, розповість, який класний інфантіно...
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+2
Всі хто грав з ним у гольф - його любимчики. Президент Фінляндії наприклад теж. Інакше й не згадав би про Кейна
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