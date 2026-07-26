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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 19:49 | Обновлено 26 июля 2026, 19:51
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0

После словенского сбора у Зари возникли кадровые потери

У некоторых игроков есть время успеть восстановиться

26 июля 2026, 19:49 | Обновлено 26 июля 2026, 19:51
425
0
После словенского сбора у Зари возникли кадровые потери
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Слесар
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Как стало известно Sport.ua, после двухдневного отдыха футболисты «Зари» 27 июля начнут подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ с «Колосом».

По имеющейся информации, в заключительном спарринге на зарубежном этапе подготовки с турецким «Гезтепе» из-за повреждений не приняли участия Артем Слесар, австрийский защитник Габриэл Эскинья и нападающий из Сьерра-Леоне Саллиел Бах.

Украинец уже на следующей неделе должен возобновить тренировки в общей группе, а легионеры вернутся в августе.

Еще один легионер – босниец Неманья Анджушич – вышел на замену в поединке с «Гезтепе», но из-за семейных обстоятельств отказался выступать за «Зарю». Поскольку у балканца контракт до 30 июня 2028 года, клубное руководство подыскивает для него варианты с арендой.

Главный тренер Виктор Скрипник может рассчитывать на 21 футболиста. В «Заре» надеются, что вскоре усилят состав еще несколькими арендованными игроками, в том числе из киевского «Динамо». Однако они, конечно, не смогут помочь команде на следующей неделе в противостоянии с «Колосом».

Именно матчем «Заря» – «Колос» 31 июля откроется программа первого тура чемпионата УПЛ.

Ранее сообщалось, что игрок «Зари» не хочет играть в Украине.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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