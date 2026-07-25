Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 11:58 | Обновлено 25 июля 2026, 12:20
804
0

Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине

Неманья Анджушич покинет луганскую Зарю

25 июля 2026, 11:58 | Обновлено 25 июля 2026, 12:20
804
0
Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Луганская Заря потеряет ведущего легионера перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, 29-летний босниец Неманья Анджушич и украинский клуб окончательно договорились о прекращении сотрудничества – футболист не захотел возвращаться в Киев из-за сильных обстрелов.

В ростере луганчан остается еще целый ряд легионеров – бразильцы Джордан и Жуниор Рейс, боснийцы Андрея Яньич и Деян Попара, хорваты Якуб Башич и Домагой Елавич, Салиу Бах из Сьерра-Леоне, а также австриец Габриэль Эскинь.

Ранее луганский клуб официально попрощался со словенским защитником Жаном Тронтелем.

По теме:
Игрок сборной Аргентины отклонил предложение украинского клуба
Эпицентр подпишет еще одного испанца
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Неманья Анджушич Заря Луганск расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Футбол | 24 июля 2026, 21:26 2
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?
Лунин провел первый матч под руководством Моуриньо. Как сыграл Реал?

«Бланкос» победили «Алькоркон»

Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву
Футбол | 25 июля 2026, 09:27 4
Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву
Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву

Вингер английского «Челси» и известный 51-летний специалист пересеклись в Лондоне

Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Бокс | 25.07.2026, 08:47
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
Футбол | 25.07.2026, 01:07
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
Карпаты и Верес проведут два товарищеских матча за один день
Футбол | 25.07.2026, 11:35
Карпаты и Верес проведут два товарищеских матча за один день
Карпаты и Верес проведут два товарищеских матча за один день
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
Йожеф САБО: «Ему пора завершить карьеру, зачем играть за Динамо?»
25.07.2026, 07:59 10
Футбол
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
24.07.2026, 11:41
Футбол
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
Александр УСИК: «Это уличный боксер, он очень опасен»
24.07.2026, 00:08
Бокс
Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
24.07.2026, 00:28 2
Футбол
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
Появился клуб, который готов платить полтора миллиона евро Алексею Гуцуляку
24.07.2026, 11:57 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении большого боксерского вечера
24.07.2026, 09:35
Бокс
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем