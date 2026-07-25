Клуб УПЛ потеряет ключевого легионера. Футболист не хочет играть в Украине
Неманья Анджушич покинет луганскую Зарю
Луганская Заря потеряет ведущего легионера перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет ТаТоТакое.
По информации источника, 29-летний босниец Неманья Анджушич и украинский клуб окончательно договорились о прекращении сотрудничества – футболист не захотел возвращаться в Киев из-за сильных обстрелов.
В ростере луганчан остается еще целый ряд легионеров – бразильцы Джордан и Жуниор Рейс, боснийцы Андрея Яньич и Деян Попара, хорваты Якуб Башич и Домагой Елавич, Салиу Бах из Сьерра-Леоне, а также австриец Габриэль Эскинь.
Ранее луганский клуб официально попрощался со словенским защитником Жаном Тронтелем.
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