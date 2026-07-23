Вернули потраченное. Сколько получила Заря от продажи Тронтеля в ДАК
Экономически луганчане явно не выжали из этой сделки максимум, хотя и были в сложных условиях
Луганская «Заря» официально сообщила о продаже 26-летнего правого фулбека Жана Тронтеля в словацкий клуб ДАК.
Финансовых подробностей сделки луганский клуб не приводит, но по данным портала Transfermarkt, за Тронтеля «Заря» получила 200 тысяч евро – столько, сколько потратила на подписание словенца из «Муры» летом 2024 года.
Минувший сезон Тронтель на правах аренды отыграл в Хорватии за «Горицу». Там ему удалось стать важным футболистом для команды, сыграть 37 матчей, забить 4 мяча и отдать 5 результативных передач. Это привело к существенному росту оценочной стоимость игрока на Transfermarkt – до 1,2 миллиона евро.
Но выручить столь внушительную сумму «Заря» от продажи Тронтеля так и не сумела. Очевидно, виной тому стала позиция футболиста, который фактически поставил клубу ультиматум, не пожелав возвращаться в охваченную войной Украину.
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