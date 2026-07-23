ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, отказавшийся играть в УПЛ, покинул Украину

Луганская Заря официально объявила об уходе легионера – расположение луганского клуба покинул словеньский защитник Жан Тронтель. Об этом пишет клубная пресс-служба луганчан.

По официальной информации, Тронтель покидает луганскую команду и переходит в клуб элитного дивизиона Словакии – ДАК Дунайская-Стреда.

«Желаем прогресса в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Жан перешел в ряды «черно-белых» летом 2024 года. За это время сыграл 27 матчей и отдал одну голевую передачу.