Украина. Премьер лига23 июля 2026, 17:17 | Обновлено 23 июля 2026, 17:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, отказавшийся играть в УПЛ, покинул Украину
Жан Тронтель ушел из «Зари»
23 июля 2026, 17:17 | Обновлено 23 июля 2026, 17:29
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Луганская Заря официально объявила об уходе легионера – расположение луганского клуба покинул словеньский защитник Жан Тронтель. Об этом пишет клубная пресс-служба луганчан.
По официальной информации, Тронтель покидает луганскую команду и переходит в клуб элитного дивизиона Словакии – ДАК Дунайская-Стреда.
«Желаем прогресса в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Жан перешел в ряды «черно-белых» летом 2024 года. За это время сыграл 27 матчей и отдал одну голевую передачу.
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