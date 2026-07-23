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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 17:17 | Обновлено 23 июля 2026, 17:29
803
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, отказавшийся играть в УПЛ, покинул Украину

Жан Тронтель ушел из «Зари»

23 июля 2026, 17:17 | Обновлено 23 июля 2026, 17:29
803
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, отказавшийся играть в УПЛ, покинул Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Тронтель
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Луганская Заря официально объявила об уходе легионера – расположение луганского клуба покинул словеньский защитник Жан Тронтель. Об этом пишет клубная пресс-служба луганчан.

По официальной информации, Тронтель покидает луганскую команду и переходит в клуб элитного дивизиона Словакии – ДАК Дунайская-Стреда.

«Желаем прогресса в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Жан перешел в ряды «черно-белых» летом 2024 года. За это время сыграл 27 матчей и отдал одну голевую передачу.

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ДАК 1904 Дунайска Стреда Жан Тронтель Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
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