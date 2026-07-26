ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор продал конкурента Малиновского в Серию А
Крист Инао Улаи попробует себя в «Фиорентине»
Итальянская «Фиорентина» официально оформила переход 20-летнего полузащитника Криста Инао Улаи из турецкого «Трабзонспора».
Издание Transfermarkt сообщило, что Улаи обошёлся итальянскому клубу в 26 миллионов евро.
Трансфер полузащитника состоялся после ЧМ-2026, на котором Крист представлял сборную Кот-д'Ивуара: четыре матча и ноль результативных действий.
Улаи за один год в турецком клубе провел 31 поединок, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.
Напомним, что летом в «Трабзонспор» перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский.
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