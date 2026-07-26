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Италия
26 июля 2026, 18:45 | Обновлено 26 июля 2026, 18:47
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор продал конкурента Малиновского в Серию А

Крист Инао Улаи попробует себя в «Фиорентине»

26 июля 2026, 18:45 | Обновлено 26 июля 2026, 18:47
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор продал конкурента Малиновского в Серию А
ФК Фиорентина. Крист Инао Улаи
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Итальянская «Фиорентина» официально оформила переход 20-летнего полузащитника Криста Инао Улаи из турецкого «Трабзонспора».

Издание Transfermarkt сообщило, что Улаи обошёлся итальянскому клубу в 26 миллионов евро.

Трансфер полузащитника состоялся после ЧМ-2026, на котором Крист представлял сборную Кот-д'Ивуара: четыре матча и ноль результативных действий.

Улаи за один год в турецком клубе провел 31 поединок, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что летом в «Трабзонспор» перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Фиорентина Трабзонспор трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Руслан Малиновский
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
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