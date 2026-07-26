ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор продал конкурента Малиновского в Серию А

Итальянская «Фиорентина» официально оформила переход 20-летнего полузащитника Криста Инао Улаи из турецкого «Трабзонспора».

Издание Transfermarkt сообщило, что Улаи обошёлся итальянскому клубу в 26 миллионов евро.

Трансфер полузащитника состоялся после ЧМ-2026, на котором Крист представлял сборную Кот-д'Ивуара: четыре матча и ноль результативных действий.

Улаи за один год в турецком клубе провел 31 поединок, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что летом в «Трабзонспор» перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский.