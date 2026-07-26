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Италия
26 июля 2026, 10:26 | Обновлено 26 июля 2026, 10:30
1360
0

Трансфер на 35 млн. Фабрицио Романо сообщил важные новости о Довбике

Украинский форвард может продолжить карьеру в «Болонье»

26 июля 2026, 10:26 | Обновлено 26 июля 2026, 10:30
1360
0
Трансфер на 35 млн. Фабрицио Романо сообщил важные новости о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Болоньи», сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, два клуба сейчас близки к соглашению по трансферу аргентинского форварда Сантьяго Кастро. Общая стоимость перехода 21-летнего игрока в Рому оценивается в 35 млн евро.

Однако не исключено, что в соглашение будет включен украинский нападающий римлян Артем Довбик. «Рома» и «Болонья» продолжают переговоры по итоговому соглашению.

Ранее агент ФИФА Эудженио Аскари высказался о возможном переходе Довбика в «Фиорентину».

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трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо Рома Рим Болонья Артем Довбик Сантьяго Кастро
Антон Романенко Источник: Telegram
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