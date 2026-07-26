Трансфер на 35 млн. Фабрицио Романо сообщил важные новости о Довбике
Украинский форвард может продолжить карьеру в «Болонье»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Болоньи», сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, два клуба сейчас близки к соглашению по трансферу аргентинского форварда Сантьяго Кастро. Общая стоимость перехода 21-летнего игрока в Рому оценивается в 35 млн евро.
Однако не исключено, что в соглашение будет включен украинский нападающий римлян Артем Довбик. «Рома» и «Болонья» продолжают переговоры по итоговому соглашению.
Ранее агент ФИФА Эудженио Аскари высказался о возможном переходе Довбика в «Фиорентину».
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