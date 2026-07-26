Трансфер на 35 млн. Фабрицио Романо сообщил важные новости о Довбике

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Болоньи», сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, два клуба сейчас близки к соглашению по трансферу аргентинского форварда Сантьяго Кастро. Общая стоимость перехода 21-летнего игрока в Рому оценивается в 35 млн евро.

Однако не исключено, что в соглашение будет включен украинский нападающий римлян Артем Довбик. «Рома» и «Болонья» продолжают переговоры по итоговому соглашению.

Ранее агент ФИФА Эудженио Аскари высказался о возможном переходе Довбика в «Фиорентину».