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  4. Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июля 2026, 07:45 |
302
0

Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Праге

26 июля 2026, 07:45 |
302
0
Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 74). Поединок начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц. Снигур впервые проведет финальный матч на уровне Тура, а Таггер – второй.

  • Путь Снигур к финалу в Праге: Элла Зайдель, Айла Аксу, Ланлана Тараруди Тереза Валентова
  • Путь Таггер к финалу в Праге: Го Синью, Маи Хонтама, Сару Бейлек, Барбора Крейчикова

Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sport.ua. Плеер будет добавлен перед стартом встречи.

Сетка WTA 250 в Праге (решающие стадии)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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