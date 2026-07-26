26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 74). Поединок начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц. Снигур впервые проведет финальный матч на уровне Тура, а Таггер – второй.

Путь Снигур к финалу в Праге : Элла Зайдель, Айла Аксу, Ланлана Тараруди Тереза Валентова

: Элла Зайдель, Айла Аксу, Ланлана Тараруди Тереза Валентова Путь Таггер к финалу в Праге: Го Синью, Маи Хонтама, Сару Бейлек, Барбора Крейчикова

Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sport.ua. Плеер будет добавлен перед стартом встречи.

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