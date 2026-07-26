Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Праге
26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
В финале украинка сыграет против представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 74). Поединок начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц. Снигур впервые проведет финальный матч на уровне Тура, а Таггер – второй.
- Путь Снигур к финалу в Праге: Элла Зайдель, Айла Аксу, Ланлана Тараруди Тереза Валентова
- Путь Таггер к финалу в Праге: Го Синью, Маи Хонтама, Сару Бейлек, Барбора Крейчикова
Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Sport.ua. Плеер будет добавлен перед стартом встречи.
Сетка WTA 250 в Праге (решающие стадии)
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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