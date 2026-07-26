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WTA
26 июля 2026, 07:40 |
283
0

Дарья Снигур – Лилли Таггер. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Праге

Поединок состоится 26 июля и начнется не ранее 15:30 по Киеву

26 июля 2026, 07:40 |
283
0
Дарья Снигур – Лилли Таггер. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Праге
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26 июля, в финале турнира в Праге, свою встречу проведут Дарья Снигур (WTA 54) и Лилли Таггер (WTA74).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Дарья Снигур

Украинская спортсменка совершает большой прорыв в текущем сезоне, она поднялась на 99 позиций в рейтинге, а если смотреть в лайве, то поднялась еще на 10 строчек, победа в турнира позволит добраться до топ-40.

Снигур впервые сыграет в финале турнира WTA, так что она постарается взять титул с первой попытки. В Праге спортсменка прошла немку Зайдель – 7:5, 3:6, 6:3, потом Аксу из Турции – 6:3, 6:2, далее была победа над тайкойТараруди – 6:0, 6:3. Полуфинальный матч был невероятно сложный, здесь удалось пройти чешку Валентову – 7:6, 6:3.

Выигрыш титула на фоне фантастического прогресса, может стать своеобразной «вишенкой на торте» Снигур действительно это заслужила.

Лилли Таггер

Австрийская спортсменка настоящая восходящая звезда, ей 18 лет, а она уже входит в топ-100, показывая солидный уровень игры. Для Таггер это второй финал WTA в карьере, первый был в прошлом году, тогда она своим шансом не воспользовалась.

Теннисистка тоже показывает существенный прогресс, с начала года она поднялась в рейтинге на 85 позиций. В Праге австрийка начала с победы над китаянкой Гао – 6:2, 6:4, потом прошла японку Хонтама – 6:4, 6:4, а в четвертьфинале справилась с чешкой Бейлек – 6:3, 6:4. Самой тяжелой была победа в полуфинале, над звездной чешкой БарборойКрейчиковой – 6:7, 6:3, 7:6, матч длился почти три часа.

Прогноз

Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в данном противостоянии очевидного фаворита не выделяют. Мотивация будет зашкаливать, на кону первый титул на уровне тура.

Жду сложного и напряженного матча двух амбициозных спортсменок. Украинка молодая, но даже на ее фоне Таггер совсем юная. Поставлю здесь на чистую победу Снигур за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
26.07.2026 -
15:30
Лилли Таггер
Победа Снигур 1.70 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Дарья Снигур – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур Лилли Таггер WTA Прага прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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