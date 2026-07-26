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26 июля 2026, 00:31 | Обновлено 26 июля 2026, 00:32
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ФОТО. Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

Аргентинца заметили вместе с сыном

26 июля 2026, 00:31 | Обновлено 26 июля 2026, 00:32
380
0
ФОТО. Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026.

В решающем матче чемпионата мира «Альбиселесте» уступили Испании (0:1). Помимо откровенно невыразительной игры аргентинцы отличились рядом стычек с соперниками в этом поединке.

Очевидцы встретили Месси на улице в его родном городе Росарио в Аргентине. Футболист был вместе со своим сыном. Это его первое публичное появление после чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что Лионель планирует завершить карьеру в сборной, однако впоследствии стало известно, что окончательного решения он ещё не принял.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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