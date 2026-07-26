ФОТО. Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
Аргентинца заметили вместе с сыном
39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026.
В решающем матче чемпионата мира «Альбиселесте» уступили Испании (0:1). Помимо откровенно невыразительной игры аргентинцы отличились рядом стычек с соперниками в этом поединке.
Очевидцы встретили Месси на улице в его родном городе Росарио в Аргентине. Футболист был вместе со своим сыном. Это его первое публичное появление после чемпионата мира.
Ранее появилась информация, что Лионель планирует завершить карьеру в сборной, однако впоследствии стало известно, что окончательного решения он ещё не принял.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi was spotted on the streets of Rosario together with his son.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 25, 2026
His first public appearance since the World Cup Final. pic.twitter.com/f4qW5TaXgZ
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