ФОТО. Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026

39-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026.

В решающем матче чемпионата мира «Альбиселесте» уступили Испании (0:1). Помимо откровенно невыразительной игры аргентинцы отличились рядом стычек с соперниками в этом поединке.

Очевидцы встретили Месси на улице в его родном городе Росарио в Аргентине. Футболист был вместе со своим сыном. Это его первое публичное появление после чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что Лионель планирует завершить карьеру в сборной, однако впоследствии стало известно, что окончательного решения он ещё не принял.