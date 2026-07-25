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  4. Ямаль выставил Барселоне требование на 75 миллионов после успеха на ЧМ-2026
Испания
25 июля 2026, 23:38 | Обновлено 26 июля 2026, 00:59
1299
0

Ямаль выставил Барселоне требование на 75 миллионов после успеха на ЧМ-2026

Ламин хочет играть вместе с Педро Порро

25 июля 2026, 23:38 | Обновлено 26 июля 2026, 00:59
1299
0
Ямаль выставил Барселоне требование на 75 миллионов после успеха на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Порро и Ямаль
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19-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль обратился к руководству каталонского клуба с просьбой подписать защитника «Фурии Рохи» Педро Порро, выступающего за «Тоттенхэм».

Футболист был настолько впечатлён совместной игрой с игроком «шпор» на победном ЧМ-2026, что хочет продолжить её на клубном уровне. По мнению Ямаля, подписание Порро позволит «Барселоне» значительно улучшить взаимодействие на правом фланге. Он считает, что Жюль Кунде не может оказать ему достаточную поддержку в атаке.

В то же время «Тоттенхэм» не собирается просто так отказываться от своего ключевого игрока. Лондонский клуб ожидает предложение по Порро в размере не менее 75 миллионов евро.

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Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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