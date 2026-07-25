Ямаль выставил Барселоне требование на 75 миллионов после успеха на ЧМ-2026

19-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль обратился к руководству каталонского клуба с просьбой подписать защитника «Фурии Рохи» Педро Порро, выступающего за «Тоттенхэм».

Футболист был настолько впечатлён совместной игрой с игроком «шпор» на победном ЧМ-2026, что хочет продолжить её на клубном уровне. По мнению Ямаля, подписание Порро позволит «Барселоне» значительно улучшить взаимодействие на правом фланге. Он считает, что Жюль Кунде не может оказать ему достаточную поддержку в атаке.

В то же время «Тоттенхэм» не собирается просто так отказываться от своего ключевого игрока. Лондонский клуб ожидает предложение по Порро в размере не менее 75 миллионов евро.