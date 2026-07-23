Артем РЫБАК: «Иногда вижу Ямаля, когда иду со школы, но очень редко»
Украинский вингер Барселоны заговорил о звездном одноклубнике
Украинский вингер молодежной команды каталонской Барселоны Артем Рыбак ответил, где можно чаще увидеть звездного вингера каталонцев Ламина Ямаля.
– Ты знаешь, где найти Ямаля? За ним же все сейчас бегают, правильно?
– Честно, сказать не могу.
– Но говорят, что он сейчас особо и не подписывает, что суперзакрыт, да?
– Да. Не знаю, может, сейчас такие правила какие-нибудь.
– А ты где-то пересекаешься с ним, можешь увидеть?
– Честно, очень редко. Я иногда из школы могу уходить – и вижу, что он на машине где-то проезжает. Но лучший способ его найти – это поехать на базу и ждать, может, он там где-то будет выезжать, на тренировку заезжать, – сказал Рыбак.
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