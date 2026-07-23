Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения в финале чемпионата мира – 2026 от Испании (0:1) лично поздравил Педри и Ламина Ямаля с победой.

По информации El Nacional, аргентинец не стал участвовать в конфликтах, вспыхнувших после финального свистка с участием футболистов обеих команд. Вместо этого он позвонил молодым звездам «Барселоны», чтобы отметить их выступление на турнире.

Сообщается, что Месси похвалил Педри и Ямаля за характер, зрелую игру и вклад в триумф сборной Испании. Для обоих футболистов этот жест имел особое значение, ведь они неоднократно называли аргентинца своим футбольным кумиром.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира – 2026, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.