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  4. Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Чемпионат мира
23 июля 2026, 05:32 |
2437
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Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление

Аргентинец похвалил Ламина и Педри

23 июля 2026, 05:32 |
2437
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Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после поражения в финале чемпионата мира – 2026 от Испании (0:1) лично поздравил Педри и Ламина Ямаля с победой.

По информации El Nacional, аргентинец не стал участвовать в конфликтах, вспыхнувших после финального свистка с участием футболистов обеих команд. Вместо этого он позвонил молодым звездам «Барселоны», чтобы отметить их выступление на турнире.

Сообщается, что Месси похвалил Педри и Ямаля за характер, зрелую игру и вклад в триумф сборной Испании. Для обоих футболистов этот жест имел особое значение, ведь они неоднократно называли аргентинца своим футбольным кумиром.

Напомним, сборная Испании стала чемпионом мира – 2026, победив Аргентину в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

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Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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