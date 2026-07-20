Ямаль обратился к Месси после победы Испании над Аргентиной

19 июля на чемпионате мира-2026 состоялся финальный матч, в котором сборная Испании встретилась с Аргентиной.

Поединок на арене «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) оказался чрезвычайно напряжённым. В течение основного времени ни одной из команд не удалось сломить оборону соперника, поэтому победитель определялся в овертайме.

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Судьбу чемпионского титула решил гол Феррана Торреса. Нападающий «Барселоны» отличился на 106-й минуте, принеся сборной Испании минимальную победу над аргентинцами (1:0) и звание чемпиона мира.

По окончании матча лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоций. К нему решил обратиться Ламин Ямаль, который поддержал восьмикратного обладателя «Золотого мяча».