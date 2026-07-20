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  4. Ямаль обратился к Месси после победы Испании над Аргентиной
Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:50 |
1172
0

Ямаль обратился к Месси после победы Испании над Аргентиной

Ламин решил поддержать аргентинского футболиста

20 июля 2026, 01:50 |
1172
0
Ямаль обратился к Месси после победы Испании над Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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19 июля на чемпионате мира-2026 состоялся финальный матч, в котором сборная Испании встретилась с Аргентиной.

Поединок на арене «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) оказался чрезвычайно напряжённым. В течение основного времени ни одной из команд не удалось сломить оборону соперника, поэтому победитель определялся в овертайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судьбу чемпионского титула решил гол Феррана Торреса. Нападающий «Барселоны» отличился на 106-й минуте, принеся сборной Испании минимальную победу над аргентинцами (1:0) и звание чемпиона мира.

По окончании матча лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоций. К нему решил обратиться Ламин Ямаль, который поддержал восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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