Милан и Челси нацелились на защитника Барселоны

24-летний центральный защитник «Барселоны» Жерар Мартин заинтересовал «Челси» и «Милан».

Сообщается, что оба клуба прилагают активные усилия для подписания игрока в летнее трансферное окно, однако наибольшую настойчивость демонстрируют именно итальянцы. «Милан» готов увеличить своё предложение с 20 до 35 миллионов евро за испанца. В то же время главный тренер «блаугранас» Ханси Флик выступает против продажи футболиста. Он рассчитывает на Мартина в новом сезоне.

Контракт Жерара с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче в составе «Барселоны» и отметился одной голевой передачей.