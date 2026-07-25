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  4. Милан и Челси нацелились на защитника Барселоны
Испания
25 июля 2026, 23:49 |
359
0

Милан и Челси нацелились на защитника Барселоны

Жерар Мартин может покинуть клуб летом

25 июля 2026, 23:49 |
359
0
Милан и Челси нацелились на защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Мартин
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24-летний центральный защитник «Барселоны» Жерар Мартин заинтересовал «Челси» и «Милан».

Сообщается, что оба клуба прилагают активные усилия для подписания игрока в летнее трансферное окно, однако наибольшую настойчивость демонстрируют именно итальянцы. «Милан» готов увеличить своё предложение с 20 до 35 миллионов евро за испанца. В то же время главный тренер «блаугранас» Ханси Флик выступает против продажи футболиста. Он рассчитывает на Мартина в новом сезоне.

Контракт Жерара с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче в составе «Барселоны» и отметился одной голевой передачей.

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Жерар Мартин Челси Милан Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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