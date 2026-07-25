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Англия
25 июля 2026, 22:22 | Обновлено 25 июля 2026, 22:49
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Челси нацелился на звездного друга Мудрика из сборной Украины

В Лондон может перебраться Анатолий Трубин

25 июля 2026, 22:22 | Обновлено 25 июля 2026, 22:49
1413
1 Comments
Челси нацелился на звездного друга Мудрика из сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубін
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Лондонский «Челси» продолжает поиск вариантов для усиления вратарской позиции. В сфере интересов английского клуба оказались украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин и португалец из «Порту» Диогу Кошта.

По информации испанских источников, новый главный тренер «синих» Хаби Алонсо высоко оценивает возможности Кошты и рассматривает его как одного из потенциальных кандидатов на позицию первого номера.

В то же время наставник хочет сначала внимательно присмотреться к вратарям, которые уже есть в его распоряжении, во время предсезонной подготовки. Если кто-то из них не убедит тренерский штаб, «Челси» может активизировать работу над трансфером португальского или украинского вратаря.

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Анатолий Трубин Бенфика трансферы АПЛ трансферы Челси Диогу Кошта Порту
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Не понимаю почему его ещё никто не подписал, уверенная игра в таком возрасте, гол в лч, 23 года, за такие деньги просто подарок, потом локти кусать будут
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