Челси нацелился на звездного друга Мудрика из сборной Украины
В Лондон может перебраться Анатолий Трубин
Лондонский «Челси» продолжает поиск вариантов для усиления вратарской позиции. В сфере интересов английского клуба оказались украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин и португалец из «Порту» Диогу Кошта.
По информации испанских источников, новый главный тренер «синих» Хаби Алонсо высоко оценивает возможности Кошты и рассматривает его как одного из потенциальных кандидатов на позицию первого номера.
В то же время наставник хочет сначала внимательно присмотреться к вратарям, которые уже есть в его распоряжении, во время предсезонной подготовки. Если кто-то из них не убедит тренерский штаб, «Челси» может активизировать работу над трансфером португальского или украинского вратаря.
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