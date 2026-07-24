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Италия
24 июля 2026, 00:28 | Обновлено 24 июля 2026, 01:22
817
0

Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба

«Ювентус» изучает возможность перехода вратаря сборной Украины

24 июля 2026, 00:28 | Обновлено 24 июля 2026, 01:22
817
0
Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Туринский «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации журналиста Николо Скиры, «бьянконери» обратились к «Бенфике» по поводу 23-летнего вратаря сборной Украины и запросили информацию об условиях возможного трансфера.

Трубин – не единственный кандидат в списке «Ювентуса». Туринский клуб также изучает вариант с голкипером «Пармы» Сионом Сузуки.

В то же время главной целью «Ювентуса» остается Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Однако пока между клубами нет договоренности о переходе аргентинского вратаря, поэтому итальянцы продолжают поиск альтернатив.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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