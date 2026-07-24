Бенфика получила официальный запрос по Трубину от легендарного клуба
«Ювентус» изучает возможность перехода вратаря сборной Украины
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского вратаря Анатолия Трубина.
По информации журналиста Николо Скиры, «бьянконери» обратились к «Бенфике» по поводу 23-летнего вратаря сборной Украины и запросили информацию об условиях возможного трансфера.
Трубин – не единственный кандидат в списке «Ювентуса». Туринский клуб также изучает вариант с голкипером «Пармы» Сионом Сузуки.
В то же время главной целью «Ювентуса» остается Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы». Однако пока между клубами нет договоренности о переходе аргентинского вратаря, поэтому итальянцы продолжают поиск альтернатив.
Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера».
#Juventus have asked info for #Benfica’s goalkeeper Anatoliy #Trubin and #Parma’s gk Zion #Suzuki. Dibu #Martinez (Aston Villa) is #Juve’s main target, but there is no agreement between the clubs, as of now. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026
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