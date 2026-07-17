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  4. ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Франция
17 июля 2026, 20:10 | Обновлено 17 июля 2026, 20:27
2828
4

ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины

Французский клуб нацелился на Трубина

17 июля 2026, 20:10 | Обновлено 17 июля 2026, 20:27
2828
4 Comments
ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить клуб уже этим летом.

По информации французских СМИ, 24-летний вратарь попал в сферу интересов французского ПСЖ, который продолжает поиски нового основного голкипера.

Сообщается, что после ухода Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити» в парижском клубе не до конца удовлетворены нынешними вариантами на этой позиции, поэтому рассматривают кандидатуру украинца.

По данным источника, контракт украинца с «Бенфикой» содержит клаусулу в размере 100 млн евро. В то же время португальский клуб якобы готов рассмотреть продажу вратаря примерно за 20 млн евро, поскольку его контракт действует ещё два года.

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Анатолий Трубин ПСЖ Бенфика трансферы Лиги 1 трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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Комментарии 4
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Ну це прям сенсаційна сенсація.
Заходжу на цей сайт тільки заради сенсацій.
Регулярністю сенсацій на цьому сайті задоволений. Але ще б пару десятків сенсацій в день додати і буде взагалі бімба.
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+1
В этом случае (надеюсь) русака отправят на скамейку запасных. Надолго
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+1
Вже навчився, після заговка мотати до кінця статті 
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0
Дімон, а ти є на Onlyfans?)
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0
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