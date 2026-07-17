ПСЖ решил приобрести в пару к Забарному еще одну звезду сборной Украины
Французский клуб нацелился на Трубина
Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить клуб уже этим летом.
По информации французских СМИ, 24-летний вратарь попал в сферу интересов французского ПСЖ, который продолжает поиски нового основного голкипера.
Сообщается, что после ухода Джанлуиджи Доннаруммы в «Манчестер Сити» в парижском клубе не до конца удовлетворены нынешними вариантами на этой позиции, поэтому рассматривают кандидатуру украинца.
По данным источника, контракт украинца с «Бенфикой» содержит клаусулу в размере 100 млн евро. В то же время португальский клуб якобы готов рассмотреть продажу вратаря примерно за 20 млн евро, поскольку его контракт действует ещё два года.
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