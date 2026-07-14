ПСЖ готовится к историческому трансферу. На кону – 355 миллионов евро
Парижане могут продать Баркола
Французский ПСЖ может оказаться в центре одной из самых громких трансферных саг этого лета. Саудовский «Аль-Ахли» намерен сделать рекордное предложение по вингеру Брэдли Баркола.
По информации испанских СМИ, клуб из Саудовской Аравии готов предложить парижанам 180 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Если трансфер состоится, он станет одним из самых дорогих в истории мирового футбола.
Кроме того, «Аль-Ахли» подготовил для француза трехлетний контракт с зарплатой в 55 миллионов евро за сезон. Также соглашение предусматривает подписной бонус в размере около 10 миллионов евро, поэтому общий доход Баркола за три года может составить 175 миллионов евро.
С учётом трансферной компенсации общие расходы саудовского клуба могут составить около 355 миллионов евро.
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