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  4. ПСЖ готовится к историческому трансферу. На кону – 355 миллионов евро
Франция
14 июля 2026, 03:32 |
324
4

ПСЖ готовится к историческому трансферу. На кону – 355 миллионов евро

Парижане могут продать Баркола

14 июля 2026, 03:32 |
324
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ПСЖ готовится к историческому трансферу. На кону – 355 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Французский ПСЖ может оказаться в центре одной из самых громких трансферных саг этого лета. Саудовский «Аль-Ахли» намерен сделать рекордное предложение по вингеру Брэдли Баркола.

По информации испанских СМИ, клуб из Саудовской Аравии готов предложить парижанам 180 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Если трансфер состоится, он станет одним из самых дорогих в истории мирового футбола.

Кроме того, «Аль-Ахли» подготовил для француза трехлетний контракт с зарплатой в 55 миллионов евро за сезон. Также соглашение предусматривает подписной бонус в размере около 10 миллионов евро, поэтому общий доход Баркола за три года может составить 175 миллионов евро.

С учётом трансферной компенсации общие расходы саудовского клуба могут составить около 355 миллионов евро.

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Брэдли Баркола трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
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Конченные! Про детей голодных в Африке кто-нибудь думает??
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