ПСЖ готовит трансферную бомбу: французы хотят потратить 250 миллионов евро

«ПСЖ» готовится к одному из самых громких летних трансферных окон. По информации испанских СМИ, чемпион Франции намерен потратить около 250 миллионов евро на усиление атакующей линии.

Сообщается, что главными трансферными целями парижан стали вингер Ян Диоманде, полузащитник Магнес Аклиуш и нападающий Джуниор Крупи. Именно эти футболисты должны стать основой обновлённого нападения команды Луиса Энрике.

Финансировать масштабную кампанию «ПСЖ» планирует за счёт продажи нескольких игроков. В частности, клуб уже продал Гонсалу Рамуша в «Милан» за более чем 75 миллионов евро. Также ожидаются трансферы Ли Кан Ина в «Атлетико» и Рандаля Коло Муани в «Ювентус».