Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции

Парижский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Монако» Магнесу Аклиушу, сообщает известный журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижане уже согласовали с 24-летним футболистом условия личного контракта. Если трансфер состоится, то контракт будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Магнес Аклиуш провел 43 матча на клубном уровне, забив 7 голов и сделав 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Магнеса Аклиуша 70 миллионов евро.