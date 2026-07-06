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  4. Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции
Франция
06 июля 2026, 20:38 |
1379
0

Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции

Магнес Аклиуш готов покинуть Монако

06 июля 2026, 20:38 |
1379
0
Дорогой трансфер. ПСЖ договорился о контракте с игроком сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Магнес Аклиуш
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Парижский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Монако» Магнесу Аклиушу, сообщает известный журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижане уже согласовали с 24-летним футболистом условия личного контракта. Если трансфер состоится, то контракт будет действовать до лета 2031 года.

В сезоне 2025/26 Магнес Аклиуш провел 43 матча на клубном уровне, забив 7 голов и сделав 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов заплатить за Магнеса Аклиуша 70 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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