Плохие новости для Довбика. Молодой аргентинец согласился перейти в Рому
Сантьяго Кастро готов сменить «Болонью» на столичный клуб
«Рома» ведет переговоры с «Болоньей» о приобретении Сантьяго Кастро в качестве нового нападающего. 21-летний форвард дал добро на переход, и клубы ведут переговоры о сумме трансфера.
Аргентинский футболист переехал в Серию А из «Велеса» два года назад, в 79 матчах чемпионата Италии он забил 16 мячей и оформил 9 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро.
Если «Рома» заполучит Кастро, у украинского нападающего Артема Довбика будет еще меньше шансов остаться в стане «волков».
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