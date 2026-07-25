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Италия
25 июля 2026, 22:06 | Обновлено 25 июля 2026, 22:43
768
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Плохие новости для Довбика. Молодой аргентинец согласился перейти в Рому

Сантьяго Кастро готов сменить «Болонью» на столичный клуб

25 июля 2026, 22:06 | Обновлено 25 июля 2026, 22:43
768
1 Comments
Плохие новости для Довбика. Молодой аргентинец согласился перейти в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Кастро
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«Рома» ведет переговоры с «Болоньей» о приобретении Сантьяго Кастро в качестве нового нападающего. 21-летний форвард дал добро на переход, и клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

Аргентинский футболист переехал в Серию А из «Велеса» два года назад, в 79 матчах чемпионата Италии он забил 16 мячей и оформил 9 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро.

Если «Рома» заполучит Кастро, у украинского нападающего Артема Довбика будет еще меньше шансов остаться в стане «волков».

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Сантьяго Кастро Рома Рим Болонья Артем Довбик Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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А шо поганого??
Ему зп перестанут платить 
?!
Или из клуба выгонят??!
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