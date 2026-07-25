Плохие новости для Довбика. Молодой аргентинец согласился перейти в Рому

«Рома» ведет переговоры с «Болоньей» о приобретении Сантьяго Кастро в качестве нового нападающего. 21-летний форвард дал добро на переход, и клубы ведут переговоры о сумме трансфера.

Аргентинский футболист переехал в Серию А из «Велеса» два года назад, в 79 матчах чемпионата Италии он забил 16 мячей и оформил 9 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 32 млн евро.

Если «Рома» заполучит Кастро, у украинского нападающего Артема Довбика будет еще меньше шансов остаться в стане «волков».