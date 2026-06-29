Клуб меняет планы. Рома пошла на серьезные уступки по Довбику

Уход украинского нападающего Артема Довбика из римской «Ромы» был отложен, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, нападающий приступит к подготовке к новому сезону в составе своего текущего клуба. Однако «Рома» будет пытаться до последнего продать украинца.

Более того, теперь римский клуб будет готов даже отдать Довбика в аренду с правом выкупа его контракта. Ранее в «Роме» рассматривали вариант временного расставания с Артемом, но только с условием, если потенциальный покупатель обяжется выкупить игрока.

Сообщалось, что клуб Ла Лиги сделал два предложения по поводу Довбика.