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  4. Клуб меняет планы. Рома пошла на серьезные уступки по Довбику
Испания
29 июня 2026, 23:26 |
772
0

Клуб меняет планы. Рома пошла на серьезные уступки по Довбику

Украинский форвард начнет подготовку к новому сезону в Риме

29 июня 2026, 23:26 |
772
0
Клуб меняет планы. Рома пошла на серьезные уступки по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Уход украинского нападающего Артема Довбика из римской «Ромы» был отложен, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, нападающий приступит к подготовке к новому сезону в составе своего текущего клуба. Однако «Рома» будет пытаться до последнего продать украинца.

Более того, теперь римский клуб будет готов даже отдать Довбика в аренду с правом выкупа его контракта. Ранее в «Роме» рассматривали вариант временного расставания с Артемом, но только с условием, если потенциальный покупатель обяжется выкупить игрока.

Сообщалось, что клуб Ла Лиги сделал два предложения по поводу Довбика.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим
Антон Романенко Источник: Il Messaggero
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