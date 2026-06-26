Клуб Ла Лиги сделал два предложения по Довбику. Есть ответ от Ромы
Украинского нападающего хочет подписать Бетис
Испанский «Бетис» сделал две попытки подписать украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает Forza Roma.
Так, клуб из Севильи предлагал римлянам вариант аренды 29-летнего нападающего с правом выкупа его контракта. Также Бетис был готов на обмен игроками с «Ромой». Однако оба варианта не устроили римский клуб, отклонивший эти предложения в отношении украинца.
В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.
Ранее бывший защитник «Фиорентины» Альберто Малуски заявил, что он бы немедленно подписал Довбика.
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