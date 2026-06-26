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Италия
26 июня 2026, 14:37 | Обновлено 26 июня 2026, 14:38
515
0

Клуб Ла Лиги сделал два предложения по Довбику. Есть ответ от Ромы

Украинского нападающего хочет подписать Бетис

26 июня 2026, 14:37 | Обновлено 26 июня 2026, 14:38
515
0
Клуб Ла Лиги сделал два предложения по Довбику. Есть ответ от Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Испанский «Бетис» сделал две попытки подписать украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, сообщает Forza Roma.

Так, клуб из Севильи предлагал римлянам вариант аренды 29-летнего нападающего с правом выкупа его контракта. Также Бетис был готов на обмен игроками с «Ромой». Однако оба варианта не устроили римский клуб, отклонивший эти предложения в отношении украинца.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с «Ромой» рассчитан до лета 2029 года.

Ранее бывший защитник «Фиорентины» Альберто Малуски заявил, что он бы немедленно подписал Довбика.

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Антон Романенко Источник: Forza Roma
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