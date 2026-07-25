ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги

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28-летний защитник Кирилл Прокопчук подписал контракт с Оболонью.

Кирилл является воспитанником Днепра. Профессиональную карьеру начал в Александрии, затем защищал цвета Полесья, Краматорска, Нивы Бузовой (ныне Кудровка), Миная и Буковины.

В составе черновицкой Буковины стал чемпионом Первой лиги сезона 2025/26.

В составе Оболони защитник будет выступать под 30-м номером.