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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 21:10 |
562
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги

Кирилл Прокопчук – очередной летний новичок Оболони

25 июля 2026, 21:10 |
562
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги
ФК Буковина Черновцы. Кирилл Прокопчук
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28-летний защитник Кирилл Прокопчук подписал контракт с Оболонью.

Кирилл является воспитанником Днепра. Профессиональную карьеру начал в Александрии, затем защищал цвета Полесья, Краматорска, Нивы Бузовой (ныне Кудровка), Миная и Буковины.

В составе черновицкой Буковины стал чемпионом Первой лиги сезона 2025/26.

В составе Оболони защитник будет выступать под 30-м номером.

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Руслан Полищук Источник: ФК Оболонь
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