Украина. Премьер лига25 июля 2026, 21:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги
Кирилл Прокопчук – очередной летний новичок Оболони
25 июля 2026, 21:10 |
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28-летний защитник Кирилл Прокопчук подписал контракт с Оболонью.
Кирилл является воспитанником Днепра. Профессиональную карьеру начал в Александрии, затем защищал цвета Полесья, Краматорска, Нивы Бузовой (ныне Кудровка), Миная и Буковины.
В составе черновицкой Буковины стал чемпионом Первой лиги сезона 2025/26.
В составе Оболони защитник будет выступать под 30-м номером.
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