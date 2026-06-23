ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с защитником

Черновицкая «Буковина» официально объявила об уходе украинского центрального защитника Кирилла Прокопчука.

Отмечается, что стороны приняли решение не продлевать контракт, срок действия которого истекает в конце июня.

Кирилл Прокопчук, который уже защищал цвета «Буковины» в сезоне 2022/23, в феврале 2025 года вернулся в Черновцы. Всего в составе «желто-черных» центральный защитник провел 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

В сезоне 2025/26 Прокопчук сыграл восемь матчей за основную команду черновчан, а также четыре игры за «Буковину-2» во Второй лиге.

Ранее «Буковина» продлила контракт с Олегом Кожушком.