Тренер Оболони: «Всю жизнь болею за Динамо, при Костюке это другая команда»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко признался, что всю жизнь болеет за киевское «Динамо».

«Я с детства болел за «Динамо». Всю жизнь болел за «Динамо»! Я родом из Коростеня, Житомирской области, а мой старший сын родился в Мариуполе, когда я там играл. И он болел за «Шахтер», а я болел за «Динамо». И мы до сих пор так и поступаем – это нормально. Что не так с «Динамо»? Надо понять, что там у них происходит. Из того, что мы сейчас видим, видно, что при Шовковском это была одна команда, при Костюке – совсем другая», – рассказал специалист.