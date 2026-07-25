Тренер Оболони: «Всю жизнь болею за Динамо, при Костюке это другая команда»
Антоненко не знает, что происходит с его любимым клубом
Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко признался, что всю жизнь болеет за киевское «Динамо».
«Я с детства болел за «Динамо». Всю жизнь болел за «Динамо»! Я родом из Коростеня, Житомирской области, а мой старший сын родился в Мариуполе, когда я там играл. И он болел за «Шахтер», а я болел за «Динамо». И мы до сих пор так и поступаем – это нормально. Что не так с «Динамо»? Надо понять, что там у них происходит. Из того, что мы сейчас видим, видно, что при Шовковском это была одна команда, при Костюке – совсем другая», – рассказал специалист.
Антоненко возглавил «Оболонь» в июне 2025 года. С тех пор его команда дважды играла против «Динамо». Один матч завершился вничью (2:2), другой – победой «бело-синих» (1:2).
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