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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 19:15 |
1004
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Тренер Оболони: «Всю жизнь болею за Динамо, при Костюке это другая команда»

Антоненко не знает, что происходит с его любимым клубом

25 июля 2026, 19:15 |
1004
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Тренер Оболони: «Всю жизнь болею за Динамо, при Костюке это другая команда»
ФК Оболонь. Александр Антоненко
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Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко признался, что всю жизнь болеет за киевское «Динамо».

«Я с детства болел за «Динамо». Всю жизнь болел за «Динамо»! Я родом из Коростеня, Житомирской области, а мой старший сын родился в Мариуполе, когда я там играл. И он болел за «Шахтер», а я болел за «Динамо». И мы до сих пор так и поступаем – это нормально. Что не так с «Динамо»? Надо понять, что там у них происходит. Из того, что мы сейчас видим, видно, что при Шовковском это была одна команда, при Костюке – совсем другая», – рассказал специалист.

Антоненко возглавил «Оболонь» в июне 2025 года. С тех пор его команда дважды играла против «Динамо». Один матч завершился вничью (2:2), другой – победой «бело-синих» (1:2).

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Александр Антоненко Оболонь Киев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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