Оболонь приняла решение по аренде своего стадиона другими командами

Президент «Оболони» Александр Слободян рассказал, поступали ли в клуб предложения по аренде домашнего стадиона «пивоваров» для проведения матчей.

Слободян заявил, что ситуация, когда у ряда команд нет возможности проводить домашние матчи на своих стадионах, не украшает украинскую Премьер-лигу, и признал, что таких клубов сейчас действительно слишком много.

«Я думаю, что это не красит наш чемпионат, когда в Премьер-лиге столько бездомных команд. Конечно, на это влияет продолжающаяся в стране война. Но таких клубов у нас действительно многовато.

Мы сами работаем над тем, чтобы беречь газон, улучшать его состояние. Особенно большая нагрузка на поле приходится в осенне-зимний период. Поэтому, к сожалению, сегодня у нас нет возможности еще с кем-то делиться своим стадионом», – заявил Слободян.

Сейчас на «Оболонь-Арене» продолжаются работы по обновлению газона, поэтому киевляне первые семь туров нового чемпионата проведут в гостях.