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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 13:35 | Обновлено 25 июля 2026, 13:36
258
0

Президент Оболони: «Для нашего клуба это не подходит»

Александр Слободян не намерен делать ставку на легионеров

25 июля 2026, 13:35 | Обновлено 25 июля 2026, 13:36
258
0
Президент Оболони: «Для нашего клуба это не подходит»
Оболонь. Александр Слободян
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Президент «Оболони» Александр Слободян поделился мыслями относительно лимита на легионеров и рассказал, почему в команде нет легионеров.

– Согласно новому регламенту, теперь количество футболистов-легионеров, которые одновременно находятся на футбольном поле в составе одной команды, может составлять восемь – при условии, что один из них является гражданином страны-члена ЕС. Как вы относитесь к таким изменениям и могут ли они повлиять на трансферную политику «Оболони»?

– Какой может быть наша позиция относительно легионеров, когда у нас в команде нет ни одного легионера? Если у клубов есть легкие деньги, то пусть они тратят их на легионеров. Мы – производственная структура, и нам не так просто выживать в условиях войны. Покупать дорогих легионеров или просто наигрывать футболистов для кого-то, мне кажется, для нашего клуба это не подходит.

– За время вашего президентства в «Оболони», если не ошибаюсь, в команде не было ни одного легионера. Поправьте меня, если это не так?

– В середине нулевых у нас играл футболист, который представлял сборную Молдовы (Виктор Комленок в 2005–2007 годах выступал за «Оболонь», в составе которой провел 58 матчей и забил 5 мячей. За сборную Молдовы сыграл 19 поединков, – прим.). Был у нас один бразилец, но он нам не помог – сыграл всего четыре матча.

Ранее сообщалось, что «Кудровка» благодаря голу с пенальти обыграла в спарринге «Оболонь».

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Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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