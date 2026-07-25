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Сборная УКРАИНЫ
25 июля 2026, 15:05 | Обновлено 25 июля 2026, 15:17
285
0

«Отличная новость». Мальдера отреагировал на смену тренера молодежки

Тренер сборной Украины отметил успехи коллеги

25 июля 2026, 15:05 | Обновлено 25 июля 2026, 15:17
285
0
«Отличная новость». Мальдера отреагировал на смену тренера молодежки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал назначение Дмитрия Михайленко наставником команды U-21.

«Еще одна важная и отличная новость для украинского футбола на этой неделе.

Дмитрий Михайленко назначен главным тренером молодежной сборной Украины U-21. Своей великолепной работой с командой U-19 он доказал, что полностью заслуживает этого нового вызова.

Искренне желаю ему успехов! Рад строить единую систему и работать вместе ради будущего украинского футбола!» – написал Мальдера на личной странице в Instagram.

Дмитрий Михайленко дебютирует во главе сборной Украины U-21 матчами квалификации молодежного Евро-2027 с Турцией (26 сентября) и Хорватией (2 октября). Сейчас украинская команда имеет восемь очков после шести сыгранных матчей и занимает третье место в группе, отставая на два балла от турок, которые идут вторыми.

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Иван Чирко Источник: Instagram
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