«Отличная новость». Мальдера отреагировал на смену тренера молодежки

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал назначение Дмитрия Михайленко наставником команды U-21.

«Еще одна важная и отличная новость для украинского футбола на этой неделе. Дмитрий Михайленко назначен главным тренером молодежной сборной Украины U-21. Своей великолепной работой с командой U-19 он доказал, что полностью заслуживает этого нового вызова. Искренне желаю ему успехов! Рад строить единую систему и работать вместе ради будущего украинского футбола!» – написал Мальдера на личной странице в Instagram.

Дмитрий Михайленко дебютирует во главе сборной Украины U-21 матчами квалификации молодежного Евро-2027 с Турцией (26 сентября) и Хорватией (2 октября). Сейчас украинская команда имеет восемь очков после шести сыгранных матчей и занимает третье место в группе, отставая на два балла от турок, которые идут вторыми.