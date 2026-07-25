ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал долгосрочный контракт с защитником

Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с центральным защитником Абдукодиром Хусановым. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

Новое долгосрочное соглашение 22-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано до лета 2031 года. Прошедшее соглашение действовало до июня 2029 года.

Перейдя в лагерь «горожан» из французского «Ланса» в январе 2025 года, молодой узбекский защитник постепенно адаптировался к скоростям английской Премьер-лиги и в прошлом сезоне закрепился в основной обойме команды Пепа Гвардиолы.

В футболке «Манчестер Сити» защитник провел 47 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч. В составе «горожан» Хусанов уже стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.