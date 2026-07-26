Лига Европы26 июля 2026, 23:42 |
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В Польше жестко наказали украинцев, которые болели за Динамо
Против болельщиков киевского клуба применили слезоточивый газ
26 июля 2026, 23:42 |
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Матч квалификации Лиги Европы между киевским «Динамо» и ПАОКом в Люблине не обошёлся без скандального эпизода на трибунах.
Во время встречи в секторе болельщиков греческого клуба появился флаг страны-агрессора. Такая провокация сразу вызвала реакцию со стороны украинских болельщиков.
Болельщики «Динамо» попытались прорваться в сектор болельщиков ПАОКа, однако представители службы безопасности и правоохранители не позволили им это сделать. Чтобы остановить конфликт, полиция применила слезоточивый газ против украинских болельщиков.
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