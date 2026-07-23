Игорь КОСТЮК: «Наших людей убивают, а они нас провоцируют»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о конфликте после матча с ПАОКом, который произошел с греческими болельщиками.

– После матча ваша команда побежала к гостевому сектору. Что произошло?

– Умышленная провокация со стороны болельщиков ПАОКа. Они сознательно пронесли на трибуны российский флаг. Поэтому ребята после матча выразили им свое недовольство.

Сознательная провокация людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война. Такого никому не пожелаешь: разрушают наши дома, убивают наших людей, женщин, детей. Очень неприятная ситуация.

Мы благодарны нашим вооруженным силам за то, что они защищают нас и дают нам возможность выходить на футбольное поле и представлять нашу страну на международной арене.