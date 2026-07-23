Игорь КОСТЮК: «Наших людей убивают, а они нас провоцируют»
Тренер – о конфликте с греческими болельщиками
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о конфликте после матча с ПАОКом, который произошел с греческими болельщиками.
– После матча ваша команда побежала к гостевому сектору. Что произошло?
– Умышленная провокация со стороны болельщиков ПАОКа. Они сознательно пронесли на трибуны российский флаг. Поэтому ребята после матча выразили им свое недовольство.
Сознательная провокация людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война. Такого никому не пожелаешь: разрушают наши дома, убивают наших людей, женщин, детей. Очень неприятная ситуация.
Мы благодарны нашим вооруженным силам за то, что они защищают нас и дают нам возможность выходить на футбольное поле и представлять нашу страну на международной арене.
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