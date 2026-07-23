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  4. Игорь КОСТЮК: «Наших людей убивают, а они нас провоцируют»
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23 июля 2026, 23:48 |
313
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Игорь КОСТЮК: «Наших людей убивают, а они нас провоцируют»

Тренер – о конфликте с греческими болельщиками

23 июля 2026, 23:48 |
313
1 Comments
Игорь КОСТЮК: «Наших людей убивают, а они нас провоцируют»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал о конфликте после матча с ПАОКом, который произошел с греческими болельщиками.

– После матча ваша команда побежала к гостевому сектору. Что произошло?

– Умышленная провокация со стороны болельщиков ПАОКа. Они сознательно пронесли на трибуны российский флаг. Поэтому ребята после матча выразили им свое недовольство.

Сознательная провокация людей, которые не понимают, что в нашей стране идет война. Такого никому не пожелаешь: разрушают наши дома, убивают наших людей, женщин, детей. Очень неприятная ситуация.

Мы благодарны нашим вооруженным силам за то, что они защищают нас и дают нам возможность выходить на футбольное поле и представлять нашу страну на международной арене.

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Комментарии 1
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А сучасні греки то чмошники по життю, жебраки на руїнах великої цивілізації. Дайте їм грошей то вони наступного разу з портретами Бандери прийдуть.
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