Колос и Черноморец проведут два товарищеских матча за один день
25 июля в 14:00 и 16:00 состоятся спарринги команд УПЛ
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
25 июля в 14:00 и 16:00 два спарринга проведут Колос Ковалевка и Черноморец Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Контрольные поединки пройдут разными составами на стадионе Колос (тренировочное поле).
Видеотрансляция товарищеских матчей не проводится.
Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.
Одесский Черноморец занял второе место в Первой лиге, поднялся в классе и будет выступать в УПЛ.
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