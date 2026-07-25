Колос и Черноморец проведут два товарищеских матча за один день

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

25 июля в 14:00 и 16:00 два спарринга проведут Колос Ковалевка и Черноморец Одесса.

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Контрольные поединки пройдут разными составами на стадионе Колос (тренировочное поле).

Видеотрансляция товарищеских матчей не проводится.

Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

Одесский Черноморец занял второе место в Первой лиге, поднялся в классе и будет выступать в УПЛ.

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