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25.07.2026 16:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 12:17 | Обновлено 25 июля 2026, 12:18
84
0

Колос и Черноморец проведут два товарищеских матча за один день

25 июля в 14:00 и 16:00 состоятся спарринги команд УПЛ

25 июля 2026, 12:17 | Обновлено 25 июля 2026, 12:18
84
0
Колос и Черноморец проведут два товарищеских матча за один день
ФК Колос
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

25 июля в 14:00 и 16:00 два спарринга проведут Колос Ковалевка и Черноморец Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Контрольные поединки пройдут разными составами на стадионе Колос (тренировочное поле).

Видеотрансляция товарищеских матчей не проводится.

Команда Колос финишировала на 6-й позиции в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

Одесский Черноморец занял второе место в Первой лиге, поднялся в классе и будет выступать в УПЛ.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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