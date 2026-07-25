Колос и Черноморец во втором спарринге дня сильнейшего не определили
Команды за один день сыграли два контрольных матча
Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 25 июля, «Колос» и «Черноморец» провели два товарищеских матча. Поединки состоялись в Ковалевке (тренировочное поле).
Первый матч закончился победой «Колоса» со счетом 2:1. Голами за команду Руслана Костышина отличились Никита Бурда и Ибрахим Кане.
Практически сразу после первого матча начался второй спарринг. Этот поединок завершился вничью 2:2. Забивали за «Колос» Игри Касалла и Ардит Тахири.
Товарищеский матч. Ковалевка (тренировочное поле). 25 июля
«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:2
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