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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
25.07.2026 16:00 – FT 2 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 19:16 |
389
0

Колос и Черноморец во втором спарринге дня сильнейшего не определили

Команды за один день сыграли два контрольных матча

25 июля 2026, 19:16 |
389
0
Колос и Черноморец во втором спарринге дня сильнейшего не определили
ФК Колос
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Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 25 июля, «Колос» и «Черноморец» провели два товарищеских матча. Поединки состоялись в Ковалевке (тренировочное поле).

Первый матч закончился победой «Колоса» со счетом 2:1. Голами за команду Руслана Костышина отличились Никита Бурда и Ибрахим Кане.

Практически сразу после первого матча начался второй спарринг. Этот поединок завершился вничью 2:2. Забивали за «Колос» Игри Касалла и Ардит Тахири.

Товарищеский матч. Ковалевка (тренировочное поле). 25 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:2

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Колос Ковалевка Колос - Черноморец Черноморец Одесса Ирги Касалла Ардит Тахири
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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