Колос и Черноморец во втором спарринге дня сильнейшего не определили

Клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 25 июля, «Колос» и «Черноморец» провели два товарищеских матча. Поединки состоялись в Ковалевке (тренировочное поле).

Первый матч закончился победой «Колоса» со счетом 2:1. Голами за команду Руслана Костышина отличились Никита Бурда и Ибрахим Кане.

Практически сразу после первого матча начался второй спарринг. Этот поединок завершился вничью 2:2. Забивали за «Колос» Игри Касалла и Ардит Тахири.

Товарищеский матч. Ковалевка (тренировочное поле). 25 июля

«Колос» (Ковалевка) – «Черноморец» (Одесса) – 2:2