WTA25 июля 2026, 05:03 | Обновлено 25 июля 2026, 19:28
1997
1
Где смотреть онлайн матч Дарья Снигур – Тереза Валентова
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
25 июля 2026, 05:03 | Обновлено 25 июля 2026, 19:28
1997
Подпишитесь на новости Sport.ua
25 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
В четвертьфинале украинка сыграет против Терезы Валентовой (Чехия, WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Валентовой.
Победительница поединка в финале поборется либо с Лилли Таггер, либо с Барборой Крейчиковой.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 июля 2026, 16:56 0
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
Бокс | 25 июля 2026, 07:15 2
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии
Футбол | 25.07.2026, 07:59
Футбол | 25.07.2026, 07:06
Футбол | 25.07.2026, 19:13
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Десь нормальна трансляція є?
Популярные новости
24.07.2026, 06:58 3
24.07.2026, 00:08
24.07.2026, 07:58 1
24.07.2026, 15:43 9
24.07.2026, 11:57 17
23.07.2026, 18:26 14
24.07.2026, 08:41 46
24.07.2026, 19:39 19