Историк обнаружил ранее неизвестные детали родословной Лионеля Месси.

По его данным, один из прадедов восьмикратного обладателя «Золотого мяча» родился в бразильском Сан-Паулу. В 1905 году семья переехала в Аргентину, где позже появился на свет Антонио Куччиттини, дед Месси по материнской линии.

Таким образом, согласно исследованию, у капитана сборной Аргентины могут быть бразильские корни.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.