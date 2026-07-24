Аргентина24 июля 2026, 23:10 |
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Неожиданный поворот: историк заявил, что прадед Месси был бразильцем
Лионель Месси не чужой для Бразилии
24 июля 2026, 23:10 |
398
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Историк обнаружил ранее неизвестные детали родословной Лионеля Месси.
По его данным, один из прадедов восьмикратного обладателя «Золотого мяча» родился в бразильском Сан-Паулу. В 1905 году семья переехала в Аргентину, где позже появился на свет Антонио Куччиттини, дед Месси по материнской линии.
Таким образом, согласно исследованию, у капитана сборной Аргентины могут быть бразильские корни.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.
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якщо не українець, взагалі не цікаво.
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