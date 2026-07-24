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  4. Неожиданный поворот: историк заявил, что прадед Месси был бразильцем
Аргентина
24 июля 2026, 23:10 |
398
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Неожиданный поворот: историк заявил, что прадед Месси был бразильцем

Лионель Месси не чужой для Бразилии

24 июля 2026, 23:10 |
398
1 Comments
Неожиданный поворот: историк заявил, что прадед Месси был бразильцем
Getty Images/Global Images Ukraine
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Историк обнаружил ранее неизвестные детали родословной Лионеля Месси.

По его данным, один из прадедов восьмикратного обладателя «Золотого мяча» родился в бразильском Сан-Паулу. В 1905 году семья переехала в Аргентину, где позже появился на свет Антонио Куччиттини, дед Месси по материнской линии.

Таким образом, согласно исследованию, у капитана сборной Аргентины могут быть бразильские корни.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
Руслан Полищук Источник
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якщо не українець, взагалі не цікаво.
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