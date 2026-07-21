Журналисты: Месси с отрывом лучший игрок ЧМ
Лионель Месси был вне конкуренции в опросе журналистов
Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу – 2026 по версии AIPS в всемирном опросе, проведенном Международной ассоциацией спортивной прессы (IAP), в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Украину.
Аргентинец набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе из Франции (717 очков) и Джуда Беллингема из Англии (470 очков).
ФИФА назвала лучшим игроком испанца Родриго.
Лучший игрок чемпионата мира по версии AIPS:
Месси Лионель – 1179 баллов;
Мбаппе Килиан – 717 баллов;
Беллингем Джуд – 470 баллов;
Холанд Эрлинг – 460 баллов;
Ямаль Ламин – 304 балла;
Родриго – 285 баллов;
Возинья – 189 баллов;
Кейн Гарри – 130 баллов;
Оярсабаль Микель – 118 баллов;
Олисе Майкл – 91 балл.
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Тому бич нашого часу - це тупий охлос і продажні брехливі шкури-журнашлюхи, які цим тупим охлосом крутять як КОМУСЬ потрібно...будьмо розумні, і користуймось головою, а не - "бо по радіо чи по тєліку так сказали.."
p.s. очікувано буде отримати торбу мінусів від місцевих рєпартьорів)))