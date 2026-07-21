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Чемпионат мира
21 июля 2026, 23:19 |
871
8

Журналисты: Месси с отрывом лучший игрок ЧМ

Лионель Месси был вне конкуренции в опросе журналистов

21 июля 2026, 23:19 |
871
8 Comments
Журналисты: Месси с отрывом лучший игрок ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу – 2026 по версии AIPS в всемирном опросе, проведенном Международной ассоциацией спортивной прессы (IAP), в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Украину.

Аргентинец набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе из Франции (717 очков) и Джуда Беллингема из Англии (470 очков).

ФИФА назвала лучшим игроком испанца Родриго.

Лучший игрок чемпионата мира по версии AIPS:

Месси Лионель – 1179 баллов;

Мбаппе Килиан – 717 баллов;

Беллингем Джуд – 470 баллов;

Холанд Эрлинг – 460 баллов;

Ямаль Ламин – 304 балла;

Родриго – 285 баллов;

Возинья – 189 баллов;

Кейн Гарри – 130 баллов;

Оярсабаль Микель – 118 баллов;

Олисе Майкл – 91 балл.

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Руслан Полищук Источник
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Комментарии 8
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Мессі тягнув Аргентину весь турнір і завдяки його грі вони добралися до фіналу. А в фіналі у Мессі гра не пішла і всі ми бачили, чого була варта Аргентина на полі.
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+4
ще б ці журналюшки показали як роздавались ці бали...
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+1
Роналду должен был быть в топ 10.
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0
ДІйсно з таким відривом так і журнгалісти проголосують за нього на золотого мяча а ще є експерти
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0
яскраво показано-підсвічено що таке журналістика зараз в світі - купи тупо якогось нікчемного біосміття, які за привілеї і фінансові утримування від третіх сторін маніпулюють громадською думкою і поглядами, говорячи на біле-чорне, і що Земля-квадратна, якщо так буде потрібно їх "бенефіціару"!
Тому бич нашого часу - це тупий охлос і продажні брехливі шкури-журнашлюхи, які цим тупим охлосом крутять як КОМУСЬ потрібно...будьмо розумні, і користуймось головою, а не - "бо по радіо чи по тєліку так сказали.."
p.s. очікувано буде отримати торбу мінусів від місцевих рєпартьорів)))
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-1
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Так і до ЗМ дотягнуть
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-3
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