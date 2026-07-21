Журналисты: Месси с отрывом лучший игрок ЧМ

Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу – 2026 по версии AIPS в всемирном опросе, проведенном Международной ассоциацией спортивной прессы (IAP), в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, включая Украину.

Аргентинец набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе из Франции (717 очков) и Джуда Беллингема из Англии (470 очков).

ФИФА назвала лучшим игроком испанца Родриго.

Лучший игрок чемпионата мира по версии AIPS:

Месси Лионель – 1179 баллов;

Мбаппе Килиан – 717 баллов;

Беллингем Джуд – 470 баллов;

Холанд Эрлинг – 460 баллов;

Ямаль Ламин – 304 балла;

Родриго – 285 баллов;

Возинья – 189 баллов;

Кейн Гарри – 130 баллов;

Оярсабаль Микель – 118 баллов;

Олисе Майкл – 91 балл.